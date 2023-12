Atmosfera di Natale al Molo 8.44: spazio a lucine, decorazioni, promozioni e giochi per i bimbi

Lucine, decorazioni, promozioni e giochi per i bimbi: al Molo l’atmosfera di Natale ha invaso ogni shop, per scaldare i cuori e far vivere ad ogni famiglia un mese speciale.

E proprio per le famiglie ci saranno delle attività speciali, per far in modo che i piccoli possano trascorrere in gioia e serenità questo dicembre, giocando e imparando.

Grazie all’aiuto delle professioniste de Il Giardino dei Sogni, realtà educativa savonese che opera spesso nello shopping center, sono stati organizzati alcuni appuntamenti imperdibili.

Si tratta del Baby Parking, attività ludiche per i piccoli mentre mamma e papà fanno shopping: 8, 9, e 10 dicembre dalle 15 alle 18.30; 22 e 23 dicembre dalle 15 alle 18.30; la vigilia di Natale dalle 9.30 alle 13.

"Trovi maggiori info sui nostri profili social. Non solo shopping: al Molo trovi anche il calore della famiglia" dicono dalla direzione del Molo.