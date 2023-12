Covid, aumentano i casi e gli ospedalizzati: anche in Asl2 potenziata l’offerta vaccinale

Sarà potenziata nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l’offerta per i cittadini liguri in merito alle vaccinazioni antiCovid.

"Nelle ultime settimane si è verificato un incremento di positivi ricoverati negli ospedali - spiega l'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola - anche se la pressione ospedaliera resta sotto controllo. Contestualmente è aumentato l’afflusso nelle sedi vaccinali, anche se siamo al di sotto di quella che è l’adesione auspicata alle campagne. Per tutte queste ragioni è opportuno favorire i cittadini che vogliono mettersi in sicurezza dal Covid e dalle forme più gravi, con iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione".

Il professor Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, ricorda come quella attuale sia "la fase più delicata per quanto riguarda i virus respiratori che, nei mesi più freddi come dicembre e gennaio, circolano maggiormente. Questo può comportare un aumento della pressione negli ospedali e nei pronto soccorso per Covid, influenza e altri virus".

Per questo, Ansaldi aggiunge: "Oggi i numeri ci dicono che sono circa 30 ogni giorno i nuovi Sars-Cov2 positivi ricoverati. Sono cresciuti nelle ultime settimane, ma siamo ben lontani dalle fasi più critiche della pandemia. Il ruolo dei vaccini è stato fondamentale. E continua ad esserlo, soprattutto per anziani e fragili che possono anche sfruttare le occasioni come open day e accessi diretti che le Asl stanno mettendo in campo".

Il quadro epidemiologico ligure delle sindromi influenzali è coerente con la situazione nazionale, con un aumento del numero di casi. Nella 48° settimana del 2023, infatti, l’incidenza nazionale è pari a 10,7 casi per mille assistiti con un aumento del 15% rispetto la settimana precedente. A questo aumento concorrono diversi virus respiratori e non solo quelli dell’influenza, che mostrano comunque un trend in aumento.

Il virus influenzale prevalente è in queste prime settimane il sottotipo A(H1N1)pdm09: il vaccino anti influenzale in somministrazione contrasta anche questa forma. Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni.

In questo contesto, Asl 2 Savonese ha programmato presso il Palacrociere di Savona giornate dedicate all’accesso libero senza prenotazione nelle giornate dell’11, 12 e 20 dicembre con orario 13.30-17.30.

Per tutte le informazioni su prenotazioni e sedi vaccinali di tutte le Asl liguri CLICCA QUI.