Savona e movida, un cittadino: "Ben venga il divertimento ma nel rispetto di persone e regolamenti"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta alla nostra redazione firmata da un lettore, facente seguito alle osservazioni mosse da un altro cittadino savonese nei giorni scorsi (leggi QUI).

"Gentile direttore mi associo a quanto espresso dall'abitante di via Untoria. Il venerdì sera è diventato un incubo. Alcune sere fa ho misurato con il fonometro dello smartphone 88 dB in casa con finestre e veranda chiuse.

Mi domando (e domando a chi di dovere) come si possano rilasciare autorizzazioni a fare musica sino a notte tarda in un cortile chiuso tra numerosi palazzi e privo di qualunque insonorizzazione. Le assicuro che il rumore giunge sino in corso Mazzini nelle scale come se le casse fossero lì. Per non parlare poi delle vie di fuga di queste improvvisate discoteche.

Ben venga il divertimento ma nel rispetto delle persone e dei regolamenti comunali.

Augurandomi che questa mia lettera sia letta da chi di competenza le porgo cordiali saluti.

Mauro B."