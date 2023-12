Cisano sul Neva, problemi per un tecnico: lo spettacolo "Il suon di Lei" rinviato

E' stato rinviato a data da destinarsi lo spettacolo “Il Suon di Lei”, in programma questa sera (9 dicembre, ndr) in sala Gollo, a Cisano sul Neva in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti Umani” che si celebra il 10 dicembre.

A comunicarlo è l'Amministrazione comunale, che spiega: "Purtroppo, un improvviso malessere di un tecnico fondamentale per la resa scenica, ci ha costretto ad annullare lo spettacolo - si legge sulla pagina Facebook del Comune - La serata verrà rinviata a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disagio ma, nonostante i numerosi tentativi fatti dagli organizzatori, non è stato possibile trovare un sostituto".