Esposito ne fa due, la Sampdoria ritrova la vittoria: Lecco battuto 2-0

Reagire dopo la debacle di Brescia era l'obiettivo odierno della Sampdoria, un obiettivo ampiamente centrato dalla squadra di Pirlo che al "Ferraris" ha superato 2-0 il Lecco grazie alla doppietta di uno straripante Sebastiano Esposito, autore di due veri e propri gioielli. Il successo contro i lombardi permette ai blucerchiati di ritrovare i tre punti dopo il passaggio a vuoto di domenica scorsa e di salire così a quota 19 in classifica.

Sampdoria in campo con un 3-4-2-1 che davanti a Stankovic vede Ghilardi, Facundo Gonzalez e Murru. La linea mediana è formata da Stojanovic, Kasami, Yepes e Giordano; in avanti Verre ed Esposito supportano De Luca. Prima del fischio d'inizio l'omaggio di società e tifosi per Fabio Quagliarella: l'ex capitano ha infatti recentemente annunciato l'addio al calcio.

All'85' sussulto d'orgoglio degli ospiti, ma Stankovic è attento e dice no per ben due volte. Al 90' Esposito ha sui piedi il pallone per la tripletta personale ma il suo "piattone" da buona posizione finisce largo. Nei minuti di recupero c'è spazio ancora per l'esordio in Prima Squadra del classe 2005 Ntanda e per una palla gol di De Luca salvata sulla linea da un difensore avversario quando ormai la rete sembrava cosa fatta. Finisce 2-0 con la Samp che torna alla vittoria, la terza consecutiva in casa dopo quelle con Palermo e Spezia.