La Samp vuole ripartire, ma guai a sottovalutare il Lecco. Pirlo: "Attenzione, altrimenti ci troveremo a piangere"

Le tre vittoria di fila e poi la caduta rovinosa di Brescia: è questo il recente ruolino di marcia della Sampdoria che, dopo un filotto vincente, è crollata domenica scorsa in trasferta frenando bruscamente la propria risalita in classifica. Una risalita che mister Andrea Pirlo vuole riprendere già da oggi quando al "Ferraris" (ore 14.00, arbitro Perenzoni di Rovereto) arriverà il Lecco guidato dall'ex attaccante blucerchiato Emiliano Bonazzoli.

Inevitabile però una riflessione su quanto avvenuto nell'ultimo turno di campionato: " Penso che la squadra abbia recepito il mio messaggio del post partita - ha dichiarato Pirlo alla vigilia del match odierno - ho manifestato anche in settimana quello che non andava bene, che ci serva da lezione: non deve più ricapitare ".

Servirà dunque la massima attenzione contro i lombardi, reduci dal successo casalingo contro il Bari: " Affrontiamo una avversaria in salute, aggressiva, che da quando ha cambiato allenatore è in ripresa - ha spiegato ancora il tecnico doriano - Da prendere con le pinze, altrimenti ci troveremo a piangere ".

Sono ventitré i calciatori convocati per la sfida contro il Lecco, torna a disposizione Malagrida mentre saranno out Depaoli (squalificato), oltre agli infortunati Borini, Pedrola, Ferrari e Vieira. In sostituzione di quest'ultimo si dovrebbe vedere in campo Ricci, tra i titolari previsto anche il ritorno di Murru. Così Pirlo sulla lunga serie di infortuni con cui la Samp ha dovuto e continua a fare i conti: "Fanno parte del calcio, non capitano solo a noi".