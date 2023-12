150 pandori speciali per festeggiare il Natale: il dono ai campioni della Jet Ski Therapy con Fabio Incorvaia

Si conclude la stagione 2023 per i campioni della Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia, l’iniziativa organizzata dal sette volte campione del mondo di moto d'acqua e dalla Croce Oro Albissola Marina per coinvolgere e regalare sorrisi e tanto divertimento ai ragazzi diversamente abili, che hanno potuto cavalcare le onde in sicurezza insieme a Incorvaia.

Nella giornata di ieri (sabato 9 dicembre, ndr) per concludere questa meravigliosa quarta edizione, si è svolta la "Cena dei Campioni" al Golf Club di Albisola Superiore, per festeggiare un anno speciale, durante la quale sono stati consegnati alle famiglie 150 pandori donati da Lidl Italia nella confezione creata appositamente per questo evento.