Quando parliamo di un intervento di mini addominoplastica in laparoscopia stiamo parlando intanto di chirurgia estetica che come sappiamo è una branca della medicina che aiuta le persone a realizzare il sogno di migliorarsi dal punto di vista estetico e quindi di eliminare degli inestetismi che tra l'altro potrebbero essere inestetismi che mettono in difficoltà la persona dal punto di vista emozionale dal punto di vista dell'autostima, che può significa non stare a proprio agio con il proprio corpo e quindi avere dei problemi anche di relazione con gli altri.

Infatti, dobbiamo considerare che, quando noi siamo in difficoltà e per esempio abbiamo dei cuscinetti di grasso nell'addome che ci mettono in imbarazzo se vogliamo iniziare a parlare di addominoplastica, magari andiamo con gli amici in piscina o andiamo con gli amici al mare e ci vergogniamo anche di toglierci la maglietta per non farci vedere e quello diventa un handicap.

Così come diventa un handicap, per esempio, essere con la persona che amiamo e avere sempre questo tipo di paura di mostrarci, ed è per questo che gli interventi di chirurgia estetica in questo caso riguardano la mini addominoplastica ci possono aiutare anche tanti punti di vista.

Come già accennavamo la stessa è una procedura chirurgica che serva a migliorare l'aspetto delle donne, perché elimina l'eccesso di pelle e grasso nella regione addominale inferiore e rispetto alla classica addominoplastica offre diversi vantaggi e in primis una guarigione molto più rapida e un rischio di complicazione molto più basso.

Tecnicamente parlando la stessa e viene eseguita grazie ad una serie di piccole incisioni nell’addome attraverso le quali verranno inseriti dei tubi sottili che si chiamano trocker e che servono anche loro per inserire per esempio una telecamera che gli consente di visualizzare quell'aria che andrà trattata in un modo e questo lo rende meno invasiva e la persona recupera molto più rapidamente dopo questo intervento.

Persona che alla fine si ritroverà con un addome molto più tonico e piatto, perché sarà stata rimossa la pelle e il grasso dall'addome inferiore e saranno stati riposizionati i muscoli addominali.

Un intervento di mini addominoplastica è vantaggioso per tanti motivi

Quelle pe parliamo di sanguinamenti ed infezioni e soprattutto qe anche una riduzione delle cicatrici visibili che saranno nascoste facilmente sotto l'abbigliamento.

Quest'ultima cosa che abbiamo detto è molto importante semplicemente perché una persona potrà ottenere un addome piatto senza avere la paura che siano rimaste delle grandi cicatrici visibili, come può capitare purtroppo quando si parla di addominoplastica tradizionale.

In ogni caso per parlare di tutto ciò sarà molto importante la prima visita con il chirurgo estetico, visita specialistica che serve al medico per controllare la situazione dell'addome e ad esempio per mostrare al paziente delle foto prima e dopo di altre persone che vi si sono già sottoposte così da mostrare i risultati che si possono raggiungere grazie a questo intervento.