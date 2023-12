SGA srl, un'azienda in continua evoluzione: il 21 dicembre l'opening della nuova sede di Genova

Giuseppe Alessandro Salamone è amministratore unico della realtà da lui fondata a Pietra Ligure sulla base di un’esperienza ventennale nel settore, che il prossimo 21 dicembre inaugurerà una nuova sede a Genova: " L'azienda che ho l'onore di amministrare ha sede a Pietra Ligure in via Garibaldi 13 e presto avrà una nuova sede a Genova in via Frugoni 5 " ha spiegato prima di presentare quelli che lui stesso definisce " alcuni pilastri dell'azienda ".

Il punto di forza di SGA, come sottolinea la dottoressa Monica Maiurano responsabile del settore amministrativo, è "l'area gestionale che mette a disposizione tutte le sue competenze amministrative sia per l'azienda, per la sua gestione e per il suo sviluppo, sia soprattutto per i committenti, per affiancarli anche da un punto di vista legale e fiscale".