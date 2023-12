“Gli indimenticabili” un reportage fotografico sugli ospiti e personale della residenza protetta del Santuario di Savona

“Ogni foto è la promemoria che proprio adesso è il tempo giusto per stare vicini ai nostri nonni, parenti e genitori anziani. Ci ricordiamo per non dimenticare e vi presentiamo il nostro progetto 'Indimenticabili'. Siate nel momento catturato dalla fotografia insieme con i protagonisti, condividete questi attimi con loro”.

Così Lorena Rambaudi, amministratore unico di Opere Sociali Servizi, spiega la mostra fotografica “Indimenticabili” che si inaugura oggi alla residenza del Santuario. Il progetto è nato tra le mura della casa di riposo del Santuario 3 anni fa, nel 2020 con l'obiettivo di scoprire la vita quotidiana dei residenti di Santuario attraverso un reportage fotografico, riflettere insieme con gli spettatori come gli ospiti si adattano ad un ambiente nuovo, come affrontano le nuove routine, ma anche la solitudine, il dolore e la speranza.

Dopo una seria degli incontri e dialoghi, sono nate le fotografie che rispecchiano la quotidianità degli abitanti, piena delle attività, incontri con i membri della famiglia ed emozioni di ogni singolo partecipante.

Autrici della mostra sono Yuliia Osypenko ideatrice e cuore del progetto, ucraina, laureata in Elettrochimica e Psicologia. Si è trasferita in Italia, a Savona in 2019 e Kristina Nikolenko fotografa e gli occhi del progetto, ucraina, laureata in Lingue (Ucraina) e in Scienze politiche e dell'Amministrazione (Università di Genova). Si è trasferita in Italia, a Genova in 2018. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione dello staff di animazione e del personale tutto.

La realizzazione dell’evento vede la preziosa collaborazione dei ragazzi di Isforcoop coordinati da Gloria. “Un evento per noi importante – dice Lorena Rambaudi con lo staff di Opere Sociali servizi - che vorremmo condividere con molti”.