Panchina rossa a Osiglia, un aiuto a tutte le donne vittime di violenza

Lo scorso 29 novembre, il comune di Osiglia ha inaugurato la panchina contro la violenza sulle donne. Una sinergia progettuale tra il sindaco di Osiglia Paola Scarzella e l'architetto Simonetta Oliveri ha dato vita a un'iniziativa innovativa.

La panchina, auto-costruita dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento attivo dei bambini della pluriclasse della scuola osigliese, è stata posizionata davanti al comune.

"Oltre ad essere il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza di un maschio, vuole essere d’aiuto a tutte le donne in difficoltà, indicando loro i numeri telefonici a cui far riferimento", spiegano dal comune valligiano.