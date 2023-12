Loano, dal 1° gennaio 2024 addio alla sosta gratuita per i veicoli elettrici

Il comune di Loano ha deciso di eliminare la gratuità della sosta per i veicoli elettrici. A partire dal 1° gennaio 2024 cesserà così la validità dei tagliandi di esenzione dal pagamento in possesso dei cittadini dotati di un veicolo elettrico.

"L'esenzione dal pagamento del parcheggio blu risale al 2017 proprio per incentivare i cittadini ad acquistare le auto elettriche all'epoca poche sul territorio nazionale e soprattutto comunale - spiega il sindaco Luca Lettieri - Oggi giorno il parco auto elettriche è aumentato esponenzialmente e concedere ancora questa agevolazione è discriminatorio nei confronti degli altri automobilisti che il ticket lo pagano. Altra considerazione. Loano è uno dei comuni che ha investito molto sugli stalli di sosta con ricarica elettrica. Un'agevolazione di non poco conto, perché è uno spazio riservato alle auto elettriche in cui è vietata la sosta dei veicoli a motore termico".

"Stiamo affrontando anche la problematica inerente le 'microcar' elettriche e no, a cui è vietata la sosta negli stalli dedicati ai motoveicoli in seguito a una discussa sentenza della corte di cassazione e che quindi devono parcheggiare nei parcheggi per le auto e nelle aree blu e pagare - conclude il primo cittadino - È allo studio la creazione di aree dedicate alla sosta di questi veicoli, vera risorsa nella mobilità cittadina non solo nelle grandi città, ma anche nelle realtà come le nostre".

Sullo stop alla gratuità della sosta per i veicoli elettrici si è espresso anche il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano: "In queste ore alcuni cittadini loanesi, proprietari di auto elettriche, si sono visti recapitare un avviso che dal 1 gennaio 2024 verrà eliminata la sosta gratuita per le loro auto - si legge sulla pagina Facebook del gruppo di minoranza - Con delibera di giunta 101 del 25/10/23 è stato ristabilito per i residenti la Sosta gratis di un’ora e mezza in pausa pranzo, ma ecco qui che per recuperare cassa qualche giorno dopo il 30/10 arriva la delibera 103 e si fanno pagare i possessori di auto elettriche. In fondo, potremmo pensare che il comune di Loano si allinea con quanto sta accadendo alla CoP 28 che non danno limite ai combustibili fossili, ma in realtà la motivazione è più semplice: serve cassa per pagare i mutui! Poveri noi!".