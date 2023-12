Dal casinò di Sanremo a quelli online: la storia delle slot machine e dei "giochi dei libri"

Il casinò di Sanremo è uno dei pochi del nostro Paese e la sua storia è legata indissolubilmente a quella della nostra cultura grazie al “Festival della canzone italiana”. Infatti, proprio nel suo teatro nel 1951, si svolse la prima edizione di quello che è conosciuto come “Festival di Sanremo”. Ormai stabilmente ospitata dal Teatro Ariston, la competizione canora sta scaldando i motori, e la nostra Regione si prepara ad accoglierla. Il casinò di Sanremo, esempio di classe e modernità per il suo edificio in stile liberty, è stato anche uno dei primi posti d’Italia dove poter giocare alle slot machine, uno dei giochi d’azzardo più popolari.

I “Giochi dei libri”: un genere intramontabile

Inventata nel 1891 dagli statunitensi Pitt and Sittman, nella sua versione originaria la slot machine era composta da cinque bobine (con 50 carte da poker), e da una leva. Riscontrando molto successo, questo gioco comparve nella maggior parte dei bar di New York: infatti all’epoca non si vincevano soldi, ma beni messi a disposizione dal locale (bibite e birre gratis, sigarette, etc…). I premi in denaro vennero introdotti con un nuovo dispositivo inventato da Charles Fey a San Francisco, e da questo momento le slot prolificarono in tutte le sale da gioco dando origine a tanti sottogeneri diversi, tra cui i “giochi dei libri” o “slot dei libri”. Perché le slot dei libri sono così importanti e cosa le rende speciali?

La versione originale di Fey era dotata di tre rulli rotanti sui quali giravano cinque simboli: quadri, cuori, picche, ferri di cavallo e una campana della Libertà (da cui deriva“Liberty Bell”, il nome di questo prototipo). In generale, le slot moderne sono la versione tecnologizzata della stessa “macchina”, ma la loro evoluzione ha consentito la transazione dalle sale da gioco ai casinò online. Un genere, anzi, in particolare una slot più di ogni altra rappresenta questo passaggio: “Book of Ra”, la prima delle slot dei libri. La particolarità di questo gioco è il tema, basato su un libro dell’antichità. Dal 2005 quando fu creata per i casinò, “Book of Ra” ha vissuto un successo inimmaginabile, tanto da dare vita a una miriade di altre versioni, oggi tutte disponibili online. Proprio nella versione digitale questa slot è stata la prima a introdurre la modalità bonus o free spin. Ora presente in molte altre, questo gioco bonus dei libri ha incuriosito i giocatori sin dal suo debutto, rappresentando una grande novità nel settore.

Come scegliere tra i vari “giochi dei libri”?

“Book of Ra” non è l’unica slot dei libri. Un’altra più recente e di immediato successo è “Book of Dead”, mentre devia un po’ dal tema libri antichi “Jungle Books”. Con qualsiasi slot si scelga di giocare resta comunque fondamentale assicurarsi della sua autenticità e questa garanzia la possono fornire solo i siti di casinò approvati da ADM. Il logo dell’agenzia governativa è infatti l’unica garanzia di legalità e trasparenza.