Alassio, alla stazione ferroviaria pronti a partire i lavori di adeguamento: cantiere a inizio 2024

Con una lettera a firma del responsabile area nord ovest direzione stazioni Diego Capoano e indirizzata al sindaco Marco Melgrati, nella giornata di ieri (15 dicembre, ndr) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ha comunicato l'avvenuto affidamento dell'appalto relativo alla predisposizione del Progetto Esecutivo e attività propedeutiche alla definizione dei lavori per la stazione di Alassio.

Gli stessi, come si legge nella missiva “dovrebbero partire con il nuovo anno ed essere eseguiti, interferenze con la linea ferroviaria permettendo, entro il prossimo anno […] Si dà evidenza che la settimana scorsa sono stati inoltre consegnati i lavori relativi al fabbricato viaggiatori, anche essi a breve visibili con le aree di cantiere e le attività di questo ulteriore appalto”.

Le lavorazioni, annunciate lo scorso ottobre (leggi QUI) riguarderanno in particolare l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti nello scalo alassino verso l'accesso ai binari, con la realizzazione di due ascensori per disabili, uno di accesso al primo binario e l'altro per i binari 2-3, l'innalzamento dei marciapiedi, la realizzazione di nuove rampe e scale mobili.

“Siamo soddisfatti di questa comunicazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana - commenta il sindaco Melgrati - e ci auguriamo che gli importanti lavori annunciati, che porteranno in particolare alla realizzazione di due ascensori per disabili, vengano realizzati e portati a termine al più presto, come da crono programma”.