I savonesi chiedono un collegamento tra Corso Colombo e il mare. Il sindaco Russo: "Sfrutteremo il passaggio del Sacro Cuore"

Da quando la passerella che collegava corso Colombo al mare, tra la piscina e il Letimbro, è stata smantellata, molti savonesi hanno chiesto che quel passaggio venisse ripristinato, anche con raccolta di firme. Il Comune ha deciso di non riallestire una passerella come la precedente ma di sfruttare un passaggio già esistente.

"Come ho sempre detto – spiega il sindaco Marco Russo - ritengo molto importante la creazione di questo collegamento". Inizialmente l'amministrazione aveva inserito nel Piano delle opere pubbliche una nuova passerella, poi però ha deciso per un'altra soluzione.

"Recentemente, però, abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di acquistare da Ata il parcheggio del Sacro Cuore, - afferma Russo - perché collocato in posizione strategica: vicino al mare, quindi utile per i bagnanti; di fronte alla piscina, quindi utile per gli utenti della piscina e gli spettatori della Rari Nantes; prossimo al centro, quindi fruibile da chi, provenendo da Ponente, può lasciare la macchina in prossimità del centro ottocentesco".

Il parcheggio prevede già un sottopasso che consente di passare da Corso Colombo fino ai giardini del prolungamento. "In questo modo- conclude Russo - con un'operazione unica, si trova risposta a due esigenze: un parcheggio strategico, un passaggio pedonale lungo la foce del Letimbro, realizzato non attraverso una passerella ma grazie al sottopasso esistente. Stiamo parlando di una prospettiva non immediata ma alla quale stiamo lavorando. Voglio confermare però che è nostra intenzione creare il collegamento tra Corso Colombo e il Prolungamento".

Per realizzare il passaggio l'amministrazione dovrà ora reperire le risorse per l'acquisto del Sacro Cuore e per gli interventi, compresi quelli di messa in sicurezza.