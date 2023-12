Il presepe di Oscar Pennacino e un'opera della figlia Letizia presentati al Senato

Un artista della ceramica Savonese, Oscar Pennacino, protagonista in Senato con la presentazione di un suo presepe in ceramica e una statua della natività della giovane figlia Letizia, di 16 anni.

"E' con grande onore che sento di rappresentare Savona, la mia città -ha detto Pennacino - una tra le tante città italiane con la tradizione della ceramica, motivo per il quale è nata prima l’amicizia poi la collaborazione con Laura Travaini e Federica Mingozzi che hanno dedicato una sezione del libro “Seguendo la Stella” alle sculture in ceramiche mie e di mia figlia Letizia. È nuovamente con grande onore che oggi posso presentare qui a Roma, al Senato della Repubblica, un mio Presepe in ceramica e la scultura di Letizia, entrambi simboli della Natività e della Famiglia".

"Entrambi sono volutamente stilizzati, essenziali, liberi da dettagli che portano a distrarre la mente; è così che queste opere cercano di veicolare il messaggio che rinunciando a ciò che certo, che infonde sicurezza, possiamo metterci in discussione e vederci in un’altra prospettiva, non più come individui singoli, ma uniti dal valore della Natività e della Famiglia.”

L'evento in occasione della presentazione del Libro "Seguendo la stella. Piccolo percorso sulle tracce delle Natività. Isola – Sacro Monte – Orta San Giulio” che comprende l'opera di Pennacino e scritto per Geo4Map da Federica Mingozzi e Laura Travaini con la grafica di Mariella Tavarone e le fotografie di Fabio Valeggia”.

Pennacino, artista e docente del Boselli Alberti vanta tra i riconoscimenti il terzo premio al concorso internazionale a tema Natività nel 2019 ad Albisola, il primo al concorso internazionale triennale "vasi officinali" di Collegno (TO) ed è stato artista designato alla creazione del premio Anthia per il miglior libro ligure ceramica omaggiata dal Circolo degli Artisti di Albissola Marina, e realizzata da Oscar Pennacino.

Letizia Pennacino, 16 anni, studentessa del liceo Artistico di Savona nell'agosto 2022 si è di classificata prima al concorso internazionale di scultura contemporanea, sezione giovani, di Castellamonte (TO) una delle città italiane della ceramica.