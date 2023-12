Priamar, a gennaio il nuovo bando per il ristorante e l'apertura estiva

Il Comune punta a fare riaprire il ristorante al Priamar, dopo due gare andate deserte. In seguito alle due gare senza offerte l'amministrazione ha fatto le verifiche per capire quali fossero i problemi alla base del mancato interesse di possibili futuri gestori.

Uno dei problemi è che i locali, vuoti da alcuni anni dopo che il precedente gestore li ha lasciati, erano senza cucina. Per un nuovo ristoratore allestire i locali con una cucina professionale adeguata era troppo oneroso. Il Comune ha così ritenuto opportuno acquistare direttamente gli arredi e le attrezzature per allestire il locale cucina, rendere il futuro bando più appetibile e trovare un soggetto affidatario ristorante bar del Priamar.

"Investiremo 40 mila euro per allestire una cucina professionale. Sarà un plus per il bando che prevediamo e indire i bando a inizio del prossimo anno – spiega l'assessore Nicoletta Negro - Dalle osservazioni che abbiamo avuto abbiamo capito che l'investimento iniziale, compreso l'allestimento di una cucina professionale, era troppo oneroso ed era uno dei motivi per i quali soggetti eventualmente interessati non hanno partecipato ai bandi di gara. Abbiamo fatto l'ordine per la cucina professionale e con il nuovo bando di gara prevediamo di avere il ristorante bar operativo per la prossima estate".