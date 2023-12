Savona, a Legino si rinnova l'appuntamento con il tradizionale presepe della Fondazione Delbuono

Torna anche quest'anno a Legino, il tradizionale presepe proposto dalla Fondazione Delbuono. Il presepe è visitabile 23, 24 ,25,26 , 30, 31 dicembre, 1, 6 e 7 gennaio dalle ore 15,30 alle 18,30 all'Oratorio di Sant'Ambrogio in via dell'Oratorio 3 a Legino (accesso antistante il posteggio dello stadio Bacigalupo).

Come voleva il fondatore, Igino Delbuono la Fondazione, da alcuni anni ha realizzato in occasione delle ultime festività natalizie una rappresentazione della natività esponendo al pubblico nel caratteristico Oratorio di Sant’Ambrogio a Legino, messo a disposizione dalla Confraternita di Sant’Ambrogio, un Presepe di statuine in gesso prodotte dell’antica ditta Arte Barsanti di Bagni di Lucca e appartenente alla famiglia Delbuono.