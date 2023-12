Savona, scattati gli interventi di rimozione e sanificazione dei graffiti davanti al Tribunale (FOTO)

Sono scattati questa mattina gli interventi di pulizia dei graffiti presenti sulla struttura vicino al Tribunale di Savona.

Negli ultimi mesi infatti si erano sommate le scritte sui muri a due passi dal Palazzo di Giustizia savonese e la ditta incaricata dal comune sta intervenendo per la cancellazione e sanificazione.

In più di un'occasione non sono mancate le polemiche dei savonesi sullo stato di pulizia dell'area tra via Barile e Piazza del Popolo.

"Stanno togliendo i graffiti e poi interverremo in tutta la città - ha detto l'assessore Barbara Pasquali - La pulizia viene sollecitata quotidianamente, soprattutto delle bottiglie vuote lasciate in zona".