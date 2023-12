Varazze, chiude la storica bottega di alimentari del Parasio: ha servito generazioni di varazzini

Diverse generazioni di varazzini hanno effettuato i loro acquisti nel corso degli anni e ora lo ricordano con affetto.

Il negozio di alimentari Delfino Antonio Snc a Varazze in località Parasio ha abbassato la la serranda lo scorso 2 dicembre lasciando dietro di sè una sfilza di ricordi e di storia.

La bottega, così viene chiamata, nata nel 1891, è stata gestita per anni in via Parasio 4 sulla Sp542 varazzina, da Bianca Berio e dalle sue sorelle e ancora prima dal bisnonno, il nonno e la loro zia.

Una vera e propria attività di quartiere (era presente anche un'osteria) nella quale i residenti della zona potevano trovare non solo il necessario per la spesa ma anche la possibilità di fare due chiacchiere in dialetto con le titolari.

In queste ore non stanno mancando i messaggi di ricordo, di chi soprattutto acquistava da loro lo speciale stoccafisso. Nel retro del negozio lo mettevano a bagno e lo facevano decantare, lavato con l'acqua di sorgente.

"E' stato un negozio di riferimento, da chi transitava e da chi abita nei dintorni. Se ne va anche una parte della nostra giovinezza" il commento dell'assessore alle frazioni Ambrogio Giusto.

"L'attività chiuderà alla fine dell'anno, vogliamo aspettare se c'è qualcuno interessata a rilevarla" dicono dalla famiglia Berio.