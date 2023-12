Celle, scontro frontale tra auto in via Boagno: due persone in codice giallo

Due persone trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Questo il bilancio dell'incidente verificatosi nel pomeriggio odierno, intorno alle 15, a Celle Ligure in via Boagno.

Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due automobili la cui dinamica è stata messa al vaglio delle forze dell'ordine, mentre dei due feriti si sono occupati i volontari della Croce Oro Mare di Albissola.

Sul posto, insieme ai sanitari, è intervenuta anche l'automedica per verificare le condizioni di salute degli occupanti dei mezzi prima di predisporne l'accompagnamento in pronto.