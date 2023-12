Domani a Cuneo l'ultimo saluto a Feti Ismaili, morto in un incidente sul lavoro a Borghetto

E' atteso per le prossime ore l'arrivo, nella sua abitazione in via Vicoforte a Cuneo, della salma di Feti Ismaili, il piastrellista di 62 anni morto lo scorso 12 dicembre mentre lavorava nel cantiere di un edificio a Borghetto Santo Spirito.

L'uomo, titolare dal 2002 di una ditta individuale, si trovava all'interno di un cantiere che interessa il condominio "Turchese", nel quale operano numerose aziende della provincia di Cuneo. Sul corpo è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato alla tragica e fatale caduta da un'altezza di quasi 10 metri.

Al termine dell'indagine sul corpo, effettuata nel cimitero savonese di Zinola, il pubblico ministero ha rilasciato il nulla osta per il rito di commiato, che sarà celebrato domani alle 16, sempre presso l'abitazione.

Qui, la famiglia, i parenti e gli amici si uniranno per l'ultimo saluto a "Foti", uomo di immensa bontà, che affrontava ogni cosa con il sorriso, come si legge nel manifesto funebre. Foti lascia nel dolore la moglie Miranda e i figli Enis e Lisena con il marito Nicola. La sua salma sarà inumata nel cimitero di Spinetta.