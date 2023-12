Scontro camion-auto sulla A10: traffico in tilt tra Savona e Albisola

Incidente stradale questa mattina sulla A10, tra Savona e Albisola, in direzione Genova, al km 38,7. Il sinistro, avvenuto poco dopo le ore 7, ha coinvolto un camion e un'automobile.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito disagi con code per 4 chilometri.

Attualmente, il traffico scorre su una sola corsia: "A chi viaggia verso Genova consigliamo di uscire a Savona Vado e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la viabilità esterna", spiegano dalla società Autostrade per l'Italia.