Albisola, al via la quarta edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rabindranath Tagore”

Golf Club Albisola Asd e Bella Brezza Aps, con il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina, con l’obiettivo di favorire ogni forma propositiva per la crescita della comunità sociale, indicono e organizzano la IV edizione del Premio Internazionale di Poesia, ideato dalla poetessa Maria Scarfì Cirone, “Rabindranath Tagore - L’alba tenera e rosea risvegliò il canto” per autori di testi inediti di poesia.

Sezioni del Concorso :

1 TEMA LIBERO

2 SPORT

3 GOLF (riservato a giocatori tesserati F.I.G.)

4 SPORT Speciale Scuole (riservato agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado della Albissole)

Scadenza partecipazione ed invio degli elaborati proposti: domenica 31 Dicembre 2023

Premiazione: I poeti Vincitori (1°, 2°, 3° di ciascuna Sezione) saranno proclamati il giorno 30 Marzo 2024 alle ore 16 presso il Golf Club Albisola (Via Poggi – Loc. Carpineto Albisola Superiore). In tale occasione sarà anche indetta la “Gara di golf della Poesia” riservata a giocatori iscritti alla F.I.G. e le Poesie Vincenti saranno declamate in occasione della cerimonia

Il Muretto del Golf : il testo delle poesie Prime Classificate delle Sezioni 1,2,3 verrà impresso su piastrelle artistiche in ceramica e fissate ad un muretto del Club di Golf (ove già in bella vista si possono ammirare e leggere gli elaborati delle tre precedenti edizioni)

Premi: I Vincitori delle Sezioni 1,2,3 riceveranno in Premio un’opera d’Arte Albisolese, mentre i 2i e 3i classificati una piastrella in ceramica con impressa la propria poesia.

I Ragazzi Autori delle Prime Tre poesie classificate nella Sezione 4 riceveranno – offerto da DECATHON – in premio abbigliamento o materiale sportivo