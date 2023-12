Albenga, Gino Rapa presenta il "Cuore di Rapa" al museo Sommariva

Sabato 16 dicembre Gino Rapa presenterà il suo "Cuore di Rapa" al museo Sommariva ad Albenga: "Sarà una presentazione in veste natalizia, sempre un po' diversa dalle precedenti -assicura l'autore - e soprattutto sarà l'occasione per uno scambio di auguri e anche per parlare di nuovi progetti".

"Cuore di Rapa" è un manuale, di facile e piacevole lettura, ricco di curiosità sulla nostra lingua che parliamo ogni giorno, ma che non sempre conosciamo.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro - sottolinea Gino Rapa- e in particolare il caro Antonio Albanese che, pur impegnato nella realizzazione del suo ultimo film Cento domeniche, mi ha fatto dono di un prezioso pensiero introduttivo".

Il libro, edito come i precedenti "Testa di Rapa" e "Cime di Rapa" da Delfino Moro, contribuisce all'acquisto di materiale sanitario per il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Gaslini di Genova.

L'appuntamento, organizzato dalla Libreria San Michele di Albenga, si terrà alle ore 17 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Al termine brindisi con le specialità del frantoio.