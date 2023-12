Albenga si prepara al Natale: tanti eventi nel weekend

Il fascino di Albenga si tinge di magia in questo fine settimana, con un’ampia gamma di eventi destinati a deliziare residenti e visitatori. La città, incorniciata dalla sua storia millenaria, si prepara a celebrare il periodo natalizio con una serie di iniziative coinvolgenti.

Il centro storico si illuminerà con le suggestive proiezioni architetturali, regalando uno spettacolo unico, dove la torre stessa prenderà vita dalle 17:35 alle 21. Accanto a questa meraviglia visiva, l’esposizione dei Plastici Ferroviari in via E. Rolandi Ricci offrirà uno sguardo avvincente nel mondo dei treni dalle 16 alle 19.

Venerdì 15 dicembre, l'Auditorium San Carlo accoglierà alle 17:30 la presentazione del volume "Cronache di Leca d'Albenga" con l'autore Nicolò Staricco. In serata, alle 21 al Teatro Ambra, lo spettacolo "Poesie apocrife e poesie originali" promette di incantare il pubblico con le performance di Mario Zucca e la regia di Marina Thovez, a cura dell'associazione Culturale Teatro Ingaunia.

Sabato 16 dicembre, la piazza IV Novembre ospiterà il suggestivo "Villaggio di Natale" dalle 10 alle 20, arricchito da antichi mestieri, animali da cortile e prelibatezze gastronomiche. Parallelamente, in piazza San Michele, il Mercatino di Natale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 offrirà prodotti artigianali grazie al comitato genitori della scuola I.C. Albenga I. Nel pomeriggio, non mancheranno altre proposte, come la visita di Babbo Natale dei Vigili del Fuoco (ore 15) e la presentazione (ore 15.30) del nono numero del quaderno annuale di studi presso l’Antica Collegiata di Santa Maria in Fontibus. Alle ore 17, all'Auditorium San Carlo, si terrà la conferenza "La federazione agricola albenganese", nell'ambito del progetto "Albenga tra passato e presente". L'evento, a cura della Fondazione Oddi, sarà coordinato da Mario Moscardini. Alle ore 21, nella Cattedrale San Michele, concerto Natalizio Musicovocale Ingaunia "E. Marcelli.

Domenica 17 dicembre, il vibrante Villaggio di Natale continuerà a regalare emozioni in piazza IV Novembre dalle 10 alle 20, mentre i più piccoli potranno partecipare a laboratori e letture a tema natalizio presso Piana San Michele dalle 10:30 alle 12:30. Per info e prenotazioni 347 5031329 a cura di APS #cosavuoichetilegga?, Casa Culturali Le Valigette e Slowfood Condotta Albenga - Finale - Alassio. La giornata si concluderà con un saggio di Natale di ginnastica ritmica al PalaMarco di Vadino, alle 20:30, portando sul palcoscenico "Il favoloso mondo di Harry Potter", a cura di Asd Ginnastica Ligure.