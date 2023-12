Carcare si veste a festa per i mercatini natalizi

Il Natale si avvicina e Carcare si veste a festa in occasione dei tradizionali mercatini. L'appuntamento è fissato per domani, sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 19, nel centro del paese: via Castellani, piazza Sapeto, piazza Germano, via Garibaldi e nei giardini di piazza Genta.

La parola d'ordine quest'anno è abbondanza. I visitatori troveranno una miriade di banchetti spettacolari che offriranno una vasta gamma di prodotti perfetti per il regalo di Natale ideale. Dagli articoli artigianali unici a prelibatezze culinarie, sarà possibile trovare qualcosa di speciale per ognuno.

La casetta di Babbo Natale sarà aperta e accoglierà con gioia le letterine dei più piccoli, distribuendo piccoli doni e trasmettendo gioia e magia. L'evento sarà allietato dalle animazioni di VB Eventi, pensate appositamente per i bambini. Inoltre, la pro loco e l'Oratorio Teatro Santa Rosa di Carcare accoglieranno i visitatori con panissa, crepes e vin brûlé.

Ma c'è di più. Un'importante iniziativa a cura dell'Anpi, in collaborazione con il comune, celebrerà la prima edizione di "Un Regalo in Comune". Dalle 10 alle 16, in piazza Caravadossi, l'invito è a portare un libro, scrivere una dedica speciale e confezionarlo con cura. Questi libri saranno poi depositati in apposite cassette, una destinata agli adulti e una ai bambini. Un gesto di condivisione e generosità che renderà il Natale di qualcun altro un po' più speciale.