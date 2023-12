Savona, alla Ubik la presentazione del romanzo “Requiem di provincia” di Davide Longo

"La cosa che mi secca, delle storie di Longo, è che non le ho scritte io. Forse non sono mai stato abbastanza felice per farlo. O disperato, non so...” (Alessandro Baricco)

Il dirigente di un grande gruppo industriale è in coma con un proiettile nella testa. Qualcuno col viso coperto da un passamontagna gli ha sparato a sangue freddo sul pianerottolo di casa. Sono cose che non capitano mai nella tranquilla provincia piemontese. È il 1987, Corso Bramard è commissario di polizia e Vincenzo Arcadipane è il suo braccio destro: un salto indietro nel tempo, all'origine di tutto ciò che ha reso unici e indimenticabili questi personaggi...

Con questo nuovo noir Davide Longo scrive un affascinante romanzo dall’atmosfera inquieta. E senza mai rinunciare al suo misurato quanto irresistibile umorismo, tesse la trama di una vicenda imprevedibile, che sorprende fino all'ultima pagina.