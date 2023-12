Spotorno, prosegue con successo il crowdfunding per sostenere il reparto di Urologia del San Paolo

Nella continua corsa per unire le forze a favore del bene comune, il Lions Club di Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio ha fatto squadra con l'associazione di servizio "Il Melograno: Uniti per Spotorno" per un'iniziativa che ha fatto la differenza.

L'obiettivo principale? Raccogliere fondi destinati al reparto di Urologia dell'ospedale San Paolo di Savona, fornendo attrezzature cruciali per migliorare le cure offerte. Questa collaborazione ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, grazie all'azione di crowdfunding che ha visto la partecipazione generosa di numerose persone sensibili alla causa.

Un tassello fondamentale di questa campagna è stato il concerto tenuto da Riccardo Pampararo, rinomato veterinario e virtuoso chitarrista, il cui talento ha affascinato il pubblico presente e ha contribuito in modo significativo all'incremento dei fondi necessari per questo nobile obiettivo.

Tuttavia, la generosità di queste associazioni non si è fermata qui. In un periodo in cui la povertà sta toccando sempre più fasce della società, il focus si è spostato anche verso questa emergenza crescente. Recentemente, il Lions Club ha completato con successo la Raccolta Alimentare, distribuendo borse alimentari il cui contributo ha superato le aspettative.

Ieri, sotto la guida del Presidente pro-tempore Enrico Tassinari e con la presenza autorevole del Past Presidente Giampaolo Calvi insieme al Past Presidente e attuale Responsabile Marketing del Club Antonio Rovere, è stato consegnato presso la sede de "Il Melograno" un quantitativo impressionante di generi di prima necessità, pari a quasi tre quintali.

Quest'azione solidale è destinata a continuare nei prossimi giorni, con la consegna di ulteriori generi alimentari alle altre comunità del territorio di competenza del Club, abbracciando i comuni de Il Golfo dell’Isola.