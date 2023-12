Genoa, voglia di rivalsa: con la Juve (senza Retegui) è "il momento delle risposte"

"La squadra è carica e incazzata, c'è voglia di rivalsa, di affrontare questa grande gara con orgoglio, ardore agonistico, pensando sia una grande occasione". E visti i precedenti, seppur l'acqua passata non macini più, pensare altrimenti sarebbe un delitto, perché contro la Juventus (ore 20.45, arbitro Massa di Imperia) in casa sua il Grifone, anche nel recente passato, raramente ha deluso le attese in quanto a impegno e spesso anche a risultati.

Eppure, citando ancora lo stesso mister Gilardino, "la via della virtù e della gloria è irta di difficoltà" che ancora una volta avranno le sembianze dell'assenza di Kevin Strootman e, nuovamente, di Mateo Retegui che dopo Monza ha subito un problema all'adduttore.

Vista l'assenza dell'attaccante italo argentino dovrebbe essere invece Gudmundsson a fare gli straordinari affiancato da Messias, la cui uscita dolorante a Monza aveva creato qualche preoccupazione nell'immediato salvo poi trattarsi di crampi, e Malinovskyi, che tornerà a disposizione dopo la squalifica per diffida: "C'è qualcosa non dico da inventare ma da creare - ha ammesso il tecnico - Ho a disposizione varianti che sto valutando, inutile lanciare in avanti, bisogna giocare palla a terra e provarci anche contro la Juventus".

Per questo il tecnico biellese cercherà la giusta alchimia in queste ultime ore, chiedendo ai suoi nella partita di domani lucidità negli attacchi, lavoro di squadra come un corpo unico compatto difensivamente con la volontà "di considerare tutti" col pensiero anche a gara in corso. Con attese soprattutto dalla panchina: "Adesso è il tempo delle risposte anche da chi subentra o sta giocando poco, è importante che chi entra lo faccia col piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, dobbiamo svoltare anche sotto questo punto di vista".