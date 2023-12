Il Ferraris resta un fortino per il Genoa, Gudmundsson ferma la Juve seconda: è 1-1

E' un amaro in bocca ma diverso quello che il finale di gara lascia stavolta al Genoa che non solo ferma la Juventus seconda della classe con un più che meritato pareggio ma che avrebbe anche l'opportunità di ribaltarla con un clamoroso contropiede decisamente promettente fermato da una discussa decisione del direttore di gara.

L'1-1 però è premio meritato, e non solo consolatorio, dopo il ko beffardo di Monza: anche stavolta, nonostante l'ennesima assenza di Retegui, non manca la prestazione coronata da un punticino che muove con un peso specifico significativo la classifica del Vecchio Balordo e sembra dare anche qualcuna delle risposte attese dal tecnico Gilardino alla vigilia.

Eppure la partita sembra mettersi sempre sul binario peggiore possibile. Non tanto per quanto visto in campo, tanto che la più nitida occasione per andare avanti capita al Grifone con un solito tiro da lontano di Malinovskyi (6') parato stavolta da Szczesny, ma per come arriva la rete che sblocca il risultato. Nell'equilibrio sostanziale della proposta messa in campo dalle due squadra, Badelj perde un pallone sanguinoso al limite dell'area che Chiesa non si fa pregare due volte prima di farlo suo e involarsi verso Martinez. Lo spagnolo lo stende, Massa indica il dischetto e lo stesso figlio d'arte dagli undici metri non sbaglia (28').