Albisola, al Parco Zambellini sbarcano i pavoni: sono stati presi nel parco di Arenzano

Se per moltissimi anni la loro presenza era rimasta circoscritta al parco di Villa Negrotto Cambiaso, dove turisti e residenti si recavano anche per poterli ammirare, negli ultimi tempi gli uccelli avevano iniziato a sconfinare all’interno del paese, attraversando i binari della ferrovia e camminando in mezzo alla strada, col rischio di rimanere feriti ed essere causa di incidenti stradali. E non solo: le loro urla nella stagione degli amori sono particolarmente forti, il guano sporca e puzza, e non sono mancati episodi di carrozzerie di auto ‘beccate’. Era stato quindi ritenuto indispensabile per l'amministrazione comunale dover passare al contrattacco e cercare di ridurre il numero di esemplari per poter continuare a convivere senza troppi problemi per la cittadinanza all’interno dell’area del Parco.