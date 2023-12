Savona: ex carcere Sant'Agostino, il Comune pensa all'uso temporaneo in vista dell'acquisizione dal Demanio

Potrebbe essere formulata nei prossimi giorni la richiesta dal Demanio di avere l'uso temporaneo dell'ex carcere Sant'Agostino, con l'obiettivo di utilizzarlo per mostre, eventi o altre iniziative di carattere culturale a partire dalla prossima primavera.

La prossima settimana è prevista una riunione in Comune nella quale verrà preparata la lettera da inviare Demanio, proprietario del bene. La richiesta sarà quella dell'uso temporaneo nell'ottica della futura acquisizione della struttura, come è avvenuto per Palazzo Santa Chiara e con la procedura di recupero e valorizzazione. Rispetto a quest'ultimo, però, sono cambiate alcune modalità e il Comune, per formulare una formale richiesta allo Stato di trasferimento in proprietà al in base al Decreto del il federalismo culturale deve specificare prima la disponibilità delle risorse o di finanziamento per il recupero dell'immobile e l'utilizzo che intende farne.