Finale, Babbo Natale e la Befana fanno visita alla pro loco di Gorra e Olle

Nel cuore della vivace cornice di Gorra e Olle, domenica 17 dicembre, il calendario festivo si arricchisce di un evento straordinario: l'arrivo di Babbo Natale e della Befana presso la sede sociale della pro loco, in piazza Annunziata.

L'attesa per questo momento magico inizierà alle ore 15, quando i due leggendari personaggi faranno il loro ingresso a bordo di un moderno mezzo di locomozione, portando con sé sacche piene di dolci da distribuire ai bimbi presenti.

Una scena tanto simpatica quanto emozionante darà il via a un pomeriggio di festa e condivisione. Una volta terminata la dolce distribuzione, il percorso festoso si sposterà nei confortevoli locali riscaldati della Pro Loco. Qui, nel grande salone delle feste al piano terra, Babbo Natale e la Befana si presteranno a una generosa distribuzione di doni ai piccoli residenti di Gorra e Olle, compresi tra i tre e i sette anni, regali offerti con affetto dalla pro loco stessa.

Con la solita premura per includere tutti i piccoli partecipanti, Babbo Natale si farà carico di consegnare i doni dai parenti dei bambini oltre i sette anni e di coloro che provengono da altre zone, assicurando che nessuno sia escluso dalla gioia di questa festa.

L'evento sarà altresì un'occasione imperdibile per ricevere gli auguri calorosi dell'amministrazione comunale, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione tra tutti i presenti.

Al termine della distribuzione dei doni, la pro loco riserverà un delizioso momento conviviale, offrendo un rinfresco e un brindisi augurale per le prossime festività. Sarà l'occasione perfetta per condividere gioia e auguri in un ambiente sereno e festoso.