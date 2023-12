New Year’s Eve 2024: Belle Époque Extravaganza

Benvenuti nell'era d'oro del fascino e dell'eleganza, in un Capodanno che vi farà viaggiare indietro nel tempo per celebrare la "Belle Époque". Questo tema affascinante ci riporterà all'epoca in cui l'arte, la cultura e la moda erano all'apice del loro splendore.

Un'occasione unica per immergersi nella bellezza, nell'arte e nella raffinatezza di un'epoca passata. L'evento trasporterà i partecipanti in un'atmosfera di lusso e sofisticatezza, dove ogni dettaglio sarà curato con estrema attenzione.

Preparatevi a concedervi una cucina gourmet e vini pregiati, mentre gli chef preparano una sontuosa e ricercata cena con piatti squisiti per stuzzicare ogni palato. Potrete sorseggiare il miglior champagne mentre vi godete una serata di musica dal vivo e intrattenimento, con dinner show, spettacoli aerei, acrobati, mangiaspade, spettacoli con il fuoco e altro ancora, a cura dell’agenzia di intrattenimento Ad Astra Events con l’accompagnamento dell’orchestra live della Band di Piero Vallero.

Allo scoccare della mezzanotte uno sfolgorante spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo e il vostro cuore di gioia, inaugurando il nuovo anno con un tocco di magia.

La festa continuerà con il Party ” NEW YEAR’S EVE 2024 ” insieme al DJ Stefano Riva e il vocal show Andrea Mazzia, accompagnati dallo spettacolare show di Ad Astra Events.

Festeggia il nuovo anno con il "Capodanno 2024: Belle Époque Extravaganza", un viaggio indietro nel tempo per celebrare il futuro con stile.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata a questo link - Capodanno 2024

Per prenotare chiamare il numero +39 0184 59 16 20 o scrivere a prenotazioni@victorymorganabay.it.

Lasciati trasportare in un mondo di bellezza e raffinatezza, mentre salutiamo il nuovo anno con gioia, eleganza e un tocco di glamour.

