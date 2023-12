Un Natale magico a Sanremo

Il Natale a Sanremo è un'occasione speciale per vivere l'atmosfera magica delle feste in una città ricca di storia e cultura. Dal 4 dicembre al 6 gennaio, la Città dei Fiori propone un ricco calendario di eventi, animazioni, intrattenimento e spettacoli per tutte le età.

Per i più piccoli

I bambini saranno i protagonisti di tante avventure in costume a tema fantastico, postazioni ludiche e laboratoriali nel villaggio natalizio di piazza Borea d'Olmo. Qui, gnomi e folletti insegneranno i mestieri e i tanti giochi del laboratorio di Babbo Natale. Non mancheranno poi le lezioni di magia e Hogwart del grande evento di Harry Potter.

Per gli appassionati di musica

La musica si esprimerà in ogni sua forma: dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, al gospel, il pop cristiano, i concerti pianistici e i canti natalizi. Da non perdere i concerti dello “Swing Corner of Christams” e di “The Brilliant Tina Linetti’s”, la sfilata del Corpo Bandistico “Città di Sanremo” e della banda “Canta e Sciuscia” e il concerto dell'Orchestra Note Libere.

Il Capodanno firmato RDS

Il 31 dicembre, il Capodanno firmato RDS porterà a Sanremo il meglio della musica italiana. Sul palco di Pian di Nave, Paolo Piva, tra le voci che animano il palinsesto di RDS 100% Grandi Successi, sarà il padrone di casa per una serata ricca di emozioni e divertimento grazie anche alla presenza di Alex Britti e dei Colla Zio. Allo scoccare della mezzanotte, i tradizionali fuochi d'artificio.

Un Natale da vivere a Sanremo

Un calendario ricco di eventi per vivere il Natale a Sanremo in modo unico e speciale. La Città dei Fiori si conferma polo di attrazione per un pubblico di tutte le età, offrendo un'occasione imperdibile per trascorrere le festività in un'atmosfera magica e coinvolgente.

Ecco il calendario degli eventi natalizi 2023/2024