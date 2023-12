Bambini troppo connessi, un'indagine dei pediatri di libera scelta tra i pazienti di 10 e 11 anni

Si chiama "Dipendenza digitale: somministrazione test ai minori dai 10 agli 11 anni" il test che i pediatri faranno ai pazienti compresi in questa fascia di età. Il test si dovrebbe concludere per fine anno, ma con possibilità di proroga fino al 31 marzo nel caso in cui non si raggiungesse i numeri previsti entro il termine di fine anno. Il progetto pone particolare attenzione all’uso e all’abuso degli applicativi digitali che potrebbero influire negativamente sullo sviluppo psico-fisico e sociale nell’infanzia e adolescenza.