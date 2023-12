Il Lions Club consegna generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà dei comuni del Golfo

Recentemente, il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio e l'associazione "Il Melograno: Uniti per Spotorno" hanno concluso un'azione lodevole a beneficio dell'ospedale San Paolo di Savona. Grazie alla generosità e all'impegno di volontari come il veterinario-chitarrista Riccardo Pampararo, è stato possibile raccogliere fondi e fornire all'unità di Urologia attrezzature indispensabili.

"Ora il nostro sguardo è volto a porre attenzione ad una emergenza crescente, la povertà, che interessa ormai anche classi sociali fino ad ora non coinvolte da questa problematica. L’altro ieri i nostri volontari hanno conferito presso la sede de ”Il Melograno” poco meno di tre quintali di generi di prima necessità", spiegano dal Lions Club.

"Ieri, dopo la consegna di alcune confezioni di beni di prima necessità anche al comune di Bergeggi, è avvenuta la donazione di un'ingente quantità di generi alimentari al comune di Noli, che da qualche tempo comincia a manifestare come la vicina Spotorno un sensibile aumento di richieste di aiuto. Ci hanno accolto in Sala Consiliare l’assessore Martina Garzoglio e la consigliera delegata Nada Calandria, con la preziosa presenza dell’assistente sociale che ci ha evidenziato il sensibile incremento di interventi a tutela delle famiglie più in difficoltà".