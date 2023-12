La Samp sorride ancora: Kasami e De Luca firmano il successo, alla Reggiana non basta l'ex Genoa Portanova

La Sampdoria passa anche sul campo della Reggiana. A Reggio Emilia i blucerchiati esultano grazie alle reti di Kasami e De Luca al termine di una gara quasi sempre mantenuta sotto controllo e con un pizzico di sofferenza nel finale dopo il gol dei padroni di casa messo a segno dall'ex genoano Portanova nel corso del primo minuto di recupero del secondo tempo e l'espulsione di La Gumina (per doppia ammonizione) arrivata pochi istanti dopo.

Il primo tempo si apre con Stankovic che si esibisce in un dribbling da brividi a pochi passi dalla linea di porta, il disimpegno spericolato è però efficace. La frazione si sviluppa all'insegna di un sostanziale equilibrio con la Samp capace di prendere in mano il gioco gradualmente con il passare dei minuti: al 34' Kasami chiama Bardi alla risposta complicata, l'estremo difensore di casa è attento e alza sopra la traversa. La superiorità dei blucerchiati, quantomeno nel tentare di fare la partita, rischia di crollare al minuto 42: questa volta è Stankovic a dover intervenire in bello stile sulla botta di Bianco dal limite. Lo scampato pericolo è il preludio della rete ospite che arriva al 43': Kasami trova l'angolo giusto e porta in vantaggio la Sampdoria.

Nel secondo tempo la squadra di Pirlo riparte subito forte e al primo minuto è già gol: pallone recuperato in zona d'attacco, conclusione da fuori respinta da Bardi su De Luca che di fatto deve solo appoggiare il pallone in porta. Il match scorre fino al 69' quando una uscita a vuoto di Stankovic rischia di causare un rigore per i padroni di casa: l'arbitro dice che si può proseguire e conferma la propria decisione anche dopo il check del Var. La Reggiana non demorde e all'85' tenta di riaprire la contesa con Varela, la sua conclusione si spegne però sull'esterno della rete. Nei cinque minuti di recupero una sfida che sembrava chiusa si rianima: al 91' Portanova accorcia le distanze, alla ripresa del gioco La Gumina (entrato al posto di De Luca al 66') rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo la sua già breve partita. Seppur in 10, la Sampdoria regge e porta a casa i tre punti.