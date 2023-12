Trasferta a Reggio Emilia per la Samp, Pirlo avvisa: "Partita da giocare con la massima determinazione"

Reduce dal successo casalingo con il Lecco, la Sampdoria torna in campo oggi (ore 14.00, arbitro Forneau) a Reggio Emilia contro la Reggiana imbottita di ex Genoa e guidata da Alessandro Nesta.

Mister Andrea Pirlo ritrova un ex compagno, sia di club che di Nazionale, in un match che i blucerchiati dovranno affrontare con il massimo della concentrazione per non incappare in una giornata da dimenticare come già successo in occasione della trasferta di Brescia: "Abbiamo capito la lezione di quello che è successo a Brescia - ha assicurato l'allenatore doriano alla vigilia - Abbiamo fatto una bella prova contro il Lecco ma ora non dobbiamo fare l'errore di adagiarci sulla partita vinta. Con la Reggiana sarà una partita da giocare con la massima determinazione".