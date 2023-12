A Pietra Ligure giornata di spiritualità su Vera Grita

Si concludono le iniziative che la Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi - Opera dei Tabernacoli Viventi, insieme alla Diocesi di Savona-Noli e alla Parrocchia Maria Ausiliatrice, ha organizzato per il centenario della nascita della maestra, cooperatrice salesiana e mistica (1923 - 1969), proclamata dalla chiesa Serva di Dio e della quale è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione.

Venerdì 22 dicembre nella Cappella Santi Ambrogio e Carlo dell'Ospedale Santa Corona, in cui Grita morì nello stesso giorno del 1969, alle ore 15 il salesiano e postulatore della causa padre Pierluigi Cameroni presiederà la messa. Alle 16 Maria Rita Scrimieri, presidente della fondazione e cooperatrice salesiana, parlerà delle lettere e dell’esperienza mistica di Vera Grita durante il suo ultimo ricovero.

"Al Santa Corona Vera Grita trascorse gli ultimi sei mesi della sua vita terrena affrontando difficoltà, interventi chirurgici e sofferenze, sostenuta dalla fede e ricevendo forza e coraggio dalla partecipazione alla messa e dalla presenza viva di Gesù Eucaristia, che le comunicava il suo amore di predilezione per tutte le persone sofferenti mentre assicurava la sua vicinanza accanto a ciascuno", dice Scrimieri.

"In questo luogo di cura e speranza, dove Vera è stata spesso ricoverata durante la sua breve vita terrena, si conclude anche l’anno relativo al centenario della sua nascita, avvenuta a Roma il 28 gennaio 1923 e di cui abbiamo fatto memoria in diversi momenti durante l’arco di quest’anno - aggiunge - Grati alla Santissima Trinità per il dono di Vera alla Famiglia Salesiana e alla Chiesa, invitiamo tutti a partecipare e condividere questo evento di grazia". Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3333667575.