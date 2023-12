Natale 2023, un weekend da record per Albenga

Un weekend da record quello appena trascorso ad Albenga. Il Babbo Natale dei Vigili del fuoco, il Villaggio di Natale con gli animali e la tradizionale Fiera di Natale su viale Martiri e viale Italia, il tutto nell’ambito di “Albenga s’illumina d’immenso” con le straordinarie proiezioni e la torre che parla che ha incantato grandi e piccini.

Tantissimi i visitatori che per tutto il giorno hanno affollato il centro e i nostri viali cogliendo l’occasione per gli acquisti natalizi. Ancora tanti eventi per Natale.

Venerdì 22 dicembre, concerto Natalizio del Coro dell'Unitre presso la Chiesa di Santa Maria in Fontibus alle ore 21:00.

Sabato 23 dicembre, mercatino dell'Artigianato in Piazza San Michele dalle 8:00 alle 19:30. Villaggio di Natale con Antichi Mestieri e animali da cortile e buon cibo a cura della Confraternita di Campochiesa in Piazza IV Novembre dalle 15:00 alle 20:00. Concerto della BRG Orchestra al Teatro Ambra alle ore 21:00.

Domenica 24 dicembre, mercatino dell'Artigianato in Piazza San Michele dalle 8:00 alle 19:30. Presepe vivente teatralizzato in Piazza IV Novembre alle 15:30 e 16:30 a cura dell'Unitre - Teatro Ilarodia in collaborazione con le associazioni del territorio.

Martedì 26 dicembre, mercatino dell'Antiquariato per l'intera giornata in Viale Martiri della Libertà a cura dell'Associazione Tra le Torri. Villaggio di Natale in Piazza IV Novembre dalle 15:00 alle 20:00 con Antichi Mestieri, animali da cortile e prelibatezze a cura dell'Associazione Rievocatori Ingauni. Inoltre, apertura della 36° edizione del Concorso Pianistico "Città di Albenga" con un concerto nella Cattedrale San Michele alle ore 21:00, caratterizzato dalle straordinarie esibizioni del Maestro Carlo Solinas, vincitore edizione 2022, e del Maestro Roberto Grasso all'Organo Serassi in collaborazione con l'Ass. ne Valli in Musica.

E non finisce qui. Da mercoledì 27 dicembre a domenica 7 gennaio, la mostra "Verso l'Albenga Moderna" sarà visitabile dalle 15:00 alle 18:00 presso la Sede Vecchia Albenga, al piano terra del Palazzo Oddo, curata dall'Associazione Vecchia Albenga.