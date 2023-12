Savona, domani (19 dicembre) messa di Natale con il Vescovo in ospedale

Domani, martedì 19 dicembre, alle ore 11 nella cappella dell'ospedale San Paolo il vescovo Calogero Marino celebrerà la messa di Natale per i pazienti e il personale medico, infermieristico e sanitario del nosocomio.

Mercoledì 20 dicembre alle ore 11 presso la Curia Vescovile si terrà invece il consueto incontro tra monsignor Marino e i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio della diocesi di Savona-Noli.

Entrambi gli appuntamenti in agenda saranno anche l'occasione per un cordiale scambio di auguri per le feste ormai prossime.