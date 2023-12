Appuntamento anche quest'oggi, lunedì 17 dicembre, su Radio Onda Ligure 101 con la versione natalizia di "Sindaco in onda", in diretta dalle 13 alle 14.

Protagonista quest'oggi del format ci sarà il primo cittadino di Loano, Luca Lettieri, per parlerà delle festività nella cittadina rivierasca e per tracciare un consuntivo del 2023 senza tralasciare i progetti per il 2024.