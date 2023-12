Scatolette di cibo e crocchette per animali di famiglie e persone in difficoltà: l'iniziativa natalizia dell'associazione Nova Kronos

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la solidarietà e la generosità si fanno sentire in molti cuori. Un gesto di gentilezza può fare la differenza, soprattutto per coloro che, in questo periodo, affrontano difficoltà e disagi. Ed è proprio in questo spirito che l'associazione Nova Kronos si prepara a compiere un atto di vera solidarietà.

Per molti, gli animali domestici rappresentano un punto fermo, un'affettuosa compagnia che rende più luminosi anche i giorni più bui. Tuttavia, per alcune famiglie in difficoltà economica, il mantenimento di questi amici a quattro zampe può diventare un onere troppo gravoso.

Come da tradizione, l'associazione Nova Kronos si appresta a portare un sorriso ai volti di numerose famiglie del ponente ligure, offrendo pacchi di cibo per gli amici animali. I nominativi dei destinatari, selezionati con cura dai Servizi Sociali dei comuni, rappresentano quelle persone che necessitano di un aiuto concreto per garantire una giusta alimentazione ai propri amati animali.

Ogni contributo, grande o piccolo che sia, conta enormemente. Un gesto altruistico, come donare una singola scatoletta o un sacchetto di crocchette per cani e gatti, può davvero fare la differenza. Per chi desidera partecipare a questa lodevole iniziativa, è possibile contattare Nova Kronos al numero 3318369495 o via email all'indirizzo novakronos2023@gmail.com. L'associazione si impegna a ritirare personalmente i doni, dimostrando così un forte senso di responsabilità e dedizione verso questa nobile causa.

Inoltre, per rendere ancora più accessibile la partecipazione, sono stati collocati punti di raccolta presso il Conad di Andora in via S. Caterina e presso il Pet Store di Toirano, attivi solo nel mese di dicembre. Qui è stato predisposto un carrello fisso dove è possibile depositare i doni, facilitando così chiunque voglia contribuire a questa lodevole iniziativa.