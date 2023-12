Gastroenterologia di Albenga, per ridurre le liste d'attesa l'Asl2 cerca un professionista esterno

Ridurre le liste di attesa di esami e visite gastrologiche, far fronte alla carenza di personale e attuare il progetto specifico per ridurre le attesa dei pazienti della Gastroenterologia.

Per farlo l'Asl ha pubblicato il bando per ricorrere alle prestazioni di un medico specialista in gastroenterologia con incarico di lavoro autonomo. I tempi per visite ed esami in questa specialità medica, infatti, sono lunghi.

In base ai dati dell'Asl2 dei "tempi minimi di attesa", aggiornati al 19 dicembre, per una visita gastroenterologica con priorità B ( breve, cioè da fare entro 10 giorni) sono previsti 72 giorni d'attesa, per una esofagogastroduodenoscopia 105 giorni per una priorità B e 308 per una priorità D.

"Lo svolgimento dell’attività endoscopica – spiega l'Asl2 - avverrà principalmente presso la sede di Albenga. L'incarico avrà una durata di 12 mesi con un impegno orario di almeno 24 ore settimanali e non superiore a 38 ore settimanali. Il compenso lordo per lo specialista, omnicomprensivo, è di 60 euro l'ora.