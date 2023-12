La magia del Natale al nido d'infanzia di Borghetto Santo Spirito

L’equipe del nido d’infanzia F.lli Rosselli Seconda stella a destra di Borghetto S.S. ama portare ai bambini alle bambine a al nido la magia del Natale. Non si tratta solo di appendere decorazioni e fare l’albero, ma di rendere i bambini di ogni età partecipi e protagonisti di quest’atmosfera, portando gli elementi natalizi nella quotidianità di vita al nido. Per tutto il mese di dicembre, infatti, i bambini quotidianamente sono stati accompagnati dall'elfo Neve, tornato al nido per il secondo anno consecutivo.

occasione per i bambini di scoprire il messaggio, lasciato nella notte dall'elfo Neve all'interno delle caselline del calendario dell'avvento, con le proposte di attività per la mattinata al nido: ad esempio un giorno ha chiesto di preparare gli addobbi per l’albero, un altro giorno gli accessori per il tavolo per il pranzo natalizio e ieri ha ricordato che nel pomeriggio sarebbero venute al nido le famiglie per trascorrere un momento ludico insieme ai loro bambini e assaporare insieme il clima natalizio, scambiandosi gli auguri per un Sereno Natale.