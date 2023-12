Politiche sociali e servizi ai cittadini: Forum Culturale di Borghetto e Assoutenti Savona firmano un protocollo d'intesa

Forum Culturale APS di Borghetto Santo Spirito e Assoutenti Savona, dopo aver condiviso e sviluppato nel corso degli anni iniziative di comune interesse che mirassero a promuovere quei valori culturali e sociali previsti dai propri statuti, hanno firmato un "Protocollo d’intesa" con il quale si impegnano reciprocamente a collaborare e nei confronti di uno sviluppo di politiche sociali in ogni ambito territoriale di propria competenza che riguarda in particolare la cultura, lo sport, la conservazione e il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei cittadini, in quanto consumatori e utenti di servizi pubblici.

Un interesse, rimarcato da entrambe le associazioni, riguardo la salute pubblica e la scuola, la tutela dei diritti degli animali, lo sviluppo del turismo sostenibile e dell’economia locale che caratterizza da sempre il territorio.

Le due associazioni si impegneranno quindi in politiche di contrasto alle nuove povertà, promuovendo anche il rafforzamento e lo sviluppo delle reciproche basi associative, nonché l’estensione dei servizi di assistenza consumeristica a una più larga platea dei cittadini.

"E’ obiettivo comune ampliare la propria rappresentatività - spiegano - e la conseguente capacità operativa, garantendo una puntuale informazione e partecipazione sulle materie di reciproco interesse che si esprimono sostanzialmente con i seguenti propositi: accoglienza come apertura, ascolto come metodo, assistenza come scopo, autotutela come sintesi".

Il Forum Culturale e Assoutenti Savona, con questo protocollo, concordano di "coordinare le proprie attività e capacità progettuali, mediatiche e di rappresentanza con le Istituzioni ove sostenere istanze di comune interesse, anche conferendosi reciproca delega, costruendo insieme iniziative di partenariato e di partecipazione a eventi e manifestazioni pubbliche".

Le due associazioni, sempre secondo i contenuti dell'accordo stipulato, "promuovono l’associazione congiunta ai propri iscritti concordando particolari agevolazioni", e si impegnano ad allargare, "se ce ne saranno le condizioni, il protocollo ad altre associazioni con requisiti ritenuti adatti e compatibili".