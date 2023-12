Incendio in appartamento ad Andora: lo stabile è inagibile

Mentre le autorità stanno conducendo le opportune indagini volte a fare luce sulle cause che la notte scorsa hanno scatenato l’incendio nell’appartamento all’interno del Condominio Stefania, sito sulla via Aurelia, ad Andora, in cui hanno tragicamente perso la vita due persone, padre e figlia, dal Comune è stato emesso un provvedimento dirigenziale di sospensione d’uso.

A seguito della ricezione del verbale di sopralluogo del personale dei Vigili del fuoco che hanno emesso diffida dall’esercizio di utilizzo di tutto lo stabile interessato dall’incendio e a seguito di sopralluogo sul posto, infatti, il dirigente dell’Area III del Comune di Andora, architetto Paolo Ghione, ha firmato il provvedimento di sospensione d’uso fino all’esecuzione da parte di un professionista qualificato di una accurata verifica di stabilità dei solai, delle strutture e delle parti interessate dall’incendio, nonché dei lavori di messa in sicurezza e di riparazione.

Il provvedimento potrà essere revocato alla ricezione della documentazione attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità del fabbricato.

L'allarme per l’incendio nella palazzina di quattro piani è stato lanciato poco dopo le ore 23.30. La centrale operativa del 112 ha immediatamente mobilitato i Vigili del fuoco, la Croce Bianca di Andora, l'automedica e i carabinieri.

Al fine di garantire la massima sicurezza, gli altri residenti dell'edificio sono stati immediatamente evacuati e condotti dal sindaco Mauro Demichelis presso la sede della Protezione civile. Al momento sono in attesa di altra sistemazione, mentre qualcuno si sta organizzando autonomamente grazie a parenti che possono offrire ospitalità. Il sindaco Demichelis nella mattinata ha fatto loro visita per sincerarsi che stessero bene e, fortunatamente, tutto procede senza ulteriori problemi, compatibilmente con quando hanno vissuto.