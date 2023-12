Loano, la Fondazione Stella-Grossi dona 1.500 euro alla Croce Rossa

Questa mattina la Fondazione Simone Stella-Leone Grossi, che gestisce l'asilo comunale di Loano, ha donato 1.500 euro al comitato loanese della Croce Rossa Italiana.



I fondi saranno investiti nell'impianto di depurazione dell'acqua potabile della nuova sede dell'associazione di volontariato, in via Magenta.



Alla consegna erano presenti, tra gli altri, il presidente della Fondazione Riccardo Ferrari, il sindaco di Loano Luca Lettieri, il vice Gianluigi Bocchio, il presidente del consiglio comunale Giovanni Battista Cepollina e rappresentanti della Croce Rossa e Daniela Crudo Panizza in costume da Ginger.



Nell'occasione e in vista del Natale, la Cri di Loano e la Pasticceria Carrubba hanno offerto deliziosi biscottini a tutti i bimbi dell'asilo nido “Stella Stellina” e della scuola dell'infanzia “Simone Stella”.